Una persona murió luego de presuntamente ser atropellada sobre la carretera libre a Laredo, a la altura de una empresa de acero, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. El hecho generó la movilización de cuerpos de auxilio y seguridad.

Fueron empleados de esta empresa de acero quienes reportaron a través del 911 la presencia de un cuerpo sobre un costado de la carretera a Laredo. Hasta este sitio llegaron elementos de Fuerza Civil, quienes al confirmar la presencia de la víctima comenzaron a acordonar la zona.

Minutos más tarde a este lugar llegaron autoridades de las Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes ya comenzaron con las labores correspondientes para determinar como habría muerto la víctima. Agentes de seguridad ya buscan cámaras de seguridad cercanas para solicitar el material grabado.

Las autoridades también se encuentran investigando la identidad de la persona fallecida. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más detalles al respecto. En el lugar no se reportaron cierres en la vialidad, pero se pidió a los automovilistas no detener la marcha en este punto para evitar que se registre tráfico lento.

Los empleados que reportaron este presunto atropello señalaron que durante la noche este punto de la carretera libre a Laredo se encuentra oscura, lo que pone en peligro a los peatones que transitan en esta área.