Este jueves, se dio a conocer la detención de Heriberto 'N', alias 'Beto Zacualpan', presunto integrante del grupo delictivo 'Los Rusos' y generador de violencia en la costa chica de Guerrero.

Además, 'Beto Zacualpan' es probable responsable del delito de homicidio calificado, cometido el 1 de enero de 2023 en agravio de Remigio 'N', líder amuzgo, en la localidad de Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero.

Así fue la detención de 'Beto Zacualpan'

Fuerzas Federales ejecutaron una orden de aprehensión en el municipio de Ometepec, Guerrero, donde se detuvo a Heriberto 'N', alias 'Beto Zacualpan', a quien se le aseguró armamento, municiones y droga.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del juez de Control en el estado de Guerrero, para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Con información de N+