Este jueves se tienen previstos varios bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc, donde colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanos realizarán actividades para exigir justicia, visibilizar la violencia y expresar inconformidades relacionadas con el desarrollo urbano.

Entre las actividades programadas destaca una protesta que contempla el bloqueo de vialidades en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Paseo de la Reforma, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.

Alternativas viales por bloqueos

A las 9:00 horas, integrantes del Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se reunirán en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes exigirán que se repongan los procesos de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las alternativas viales al bloqueo son Circuito Interior, avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes.

El colectivo Hasta Encontrarles realizará una jornada de búsqueda en las inmediaciones de la estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde confluyen las líneas 2, 8 y 9.

La actividad se llevará a cabo sobre avenida San Antonio Abad, en la colonia Obrera, con el propósito de localizar a personas desaparecidas en las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, y en la zona limítrofe entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos.

Alternativas viales: Como opciones para evitar la zona de San Antonio Abad se encuentran Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 2 Oriente y Calzada de Tlalpan.

Integrantes de SORECE, A.C. se concentrarán en las inmediaciones de la estación Pino Suárez, correspondiente a las líneas 1 y 2 del Metro, en el cruce de avenida José María Pino Suárez y avenida José María Izazaga, en la colonia Centro.

La organización busca visibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, además de generar conciencia sobre el carácter sistémico de esta problemática.

Alternativas viales: Se puede circular por Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Oriente y avenida Fray Servando Teresa de Mier.

FPBT