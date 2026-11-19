Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, tuvieron una inédita reunión trilateral en Shenzhen, China, luego de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Los líderes calificaron esa reunión de "histórica" y en ella pidieron evitar una guerra nuclear que "no se puede ganar".

Asimismo, acordaron aumentar la producción de petróleo y pidieron a la Corte Penal Internacional (CPI) que "no abuse" de sus poderes.

Xi, Trump y Putin coincidieron en "su compromiso con el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional".

Declaración conjunta

En su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, los líderes emitieron una declaración conjunta, cuyo primer punto fue el compromiso de "impulsar la reforma" de la institución internacional para que "responda con más eficacia" a los desafíos globales.

Además, reclamaron que cualquier modificación a la ONU tenga por objetivo garantizar que esta "cumpla con su misión fundamental de paz y seguridad internacionales".

Xi, Trump y Putin indicaron que "planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todos los países", y destacaron la importancia de garantizar "un flujo estable de energía" ante un contexto de tensiones para el suministro energético internacional por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

En tanto, el tercer punto fue una crítica a la CPI, la cual mantiene vigente desde marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra tras ordenar la invasión rusa de Ucrania.

"El principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son fundamentales", señaló el texto oficial, que conminó a "no abusar de sus poderes" tanto al tribunal de La Haya como a "otros órganos similares".

El armamento nuclear

Por último, se abordó la cuestión del armamento nuclear: Trump ya avanzó que propondría un debate sobre la reducción del arsenal atómico.

"Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse", indicaron Xi, Trump y Putin en su declaración conjunta.

Los mandatarios se comprometieron a "entablar un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares".

El encuentro de los tres líderes duró aproximadamente una hora y veinte minutos en el complejo Kylin Villa de Shenzhen.

Xi aseguró que la "interacción positiva" entre los tres países "no es una opción, sino una obligación", y reclamó la eliminación completa de las armas nucleares, una "espada de Damocles" que pende sobre la humanidad.

Trump incidió en que Pekín, Moscú y Washington se encuentran en una posición "única" para reducir sus arsenales, aunque reconoció que resulta "muy difícil" renunciar a estas armas una vez que se poseen.

Y Putin se refirió a la guerra de Ucrania al afirmar que las tres potencias tienen "muchos intereses en común" a la hora de resolver conflictos regionales como ese.

Conflicto Rusia-Ucrania

Luego, en conferencia de prensa, Putin comparó la reunión con la Conferencia de Yalta de 1945, y llamó a aceptar la realidad en el caso de los conflictos actuales. "En Yalta nadie se repartió el mundo (...) No hubo reparto de zonas de influencia. Sólo se fijó la realidad (...) Y en los conflictos de hoy en día también habrá que aceptar la realidad".

De igual manera, aseguró que Rusia "no tiene ningún deseo" de continuar los combates en Ucrania. "Los presidentes hablaron de su interés en poner fin al conflicto en Ucrania. Rusia también está interesada. Nosotros no tenemos ningún deseo de continuar este conflicto", dijo.

Después de dos días en China, el presidente estadounidense, Donald Trump, despegó en el Air Force One este jueves rumbo a Washington.

SPB