Temblor Hoy 19 de Noviembre 2026: ¿Dónde y De Cuánto Fue la Magnitud de los Sismos en México?
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó los horarios, magnitudes, epicentros y profundidades de los movimientos telúricos registrados en el país
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó los horarios, magnitudes, epicentros y profundidades de los movimientos telúricos registrados en el país
México se encuentra en una región con importante actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que diariamente se registran movimientos telúricos de diferentes magnitudes en distintas entidades.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene el monitoreo de estos fenómenos y publica reportes con información sobre la ubicación de los epicentros, la magnitud, la profundidad y la hora en que ocurren.
De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, estos son los sismos registrados durante las últimas horas:
Sismo de magnitud 3.9: Se registró a las 4:20 horas, a 296 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, con una profundidad de 10 kilómetros (km).
A las 4:28 horas, ocurrió un temblor de magnitud 3.8 a 129 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 24.8 kilómetros.
FBPT