México se encuentra en una región con importante actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que diariamente se registran movimientos telúricos de diferentes magnitudes en distintas entidades.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantiene el monitoreo de estos fenómenos y publica reportes con información sobre la ubicación de los epicentros, la magnitud, la profundidad y la hora en que ocurren.

¿Dónde y de cuánto fue el temblor hoy 19 de noviembre de 2026 en México?

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, estos son los sismos registrados durante las últimas horas:

Sismo de magnitud 3.9: Se registró a las 4:20 horas, a 296 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco, con una profundidad de 10 kilómetros (km).

A las 4:28 horas, ocurrió un temblor de magnitud 3.8 a 129 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, con una profundidad de 24.8 kilómetros.

FBPT