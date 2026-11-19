Funcionarios del Gobierno de México detallaron los acuerdos con sus contrapartes de China en materia de salud, energía, medio ambiente y turismo, para los que firmaron memorándums de entendimiento que abarcan desde el intercambio de médicos, hasta el apoyo para establecer una planta termosolar.

Asimismo, indicaron que concretarán convenios para traer los avances de hospitales inteligentes que usan inteligencia artificial, además de la petición de un oso panda, cuya solicitud, el gobierno de Xi Jinping se comprometió a analizar.

En una conferencia, en la que ofrecieron el balance de lo conseguido al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, los funcionarios destacaron los mecanismos de colaboración.

La rueda de prensa fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tuvo una reunión bilateral con su homólogo, Xi Jinping.

Aunque Marcelo Ebrard, secretario de Economía, tendrá un diálogo con funcionarios de comercio de la potencia asiática en Hanói, Vietnam, el lunes, la mandataria mexicana dijo que, por el momento, no se busca un acuerdo comercial con China.

"Lo que queremos es mayor cooperación con China, la distancia física que hay entre México y China queremos que se acorte con la cooperación y eso es lo que estamos buscando Por el momento no tenemos pensado un acuerdo de libre comercio con China", planteó.

"Ya tenemos una relación comercial muy grande. Entonces, no es nuestro interés avanzar en un tratado de libre comercio, pero sí en avanzar en la cooperación en distintos ámbitos", añadió.

En materia energética, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que se acordó recibir cooperación técnica de China para desarrollar capacidades especializadas en generación eléctrica mediante tecnología termosolar, con el objetivo de instalar una planta de este tipo en México.

El entendimiento también contempla el aprovechamiento de energía geotérmica, el almacenamiento térmico para la industria, el uso de baterías y el desarrollo de redes inteligentes de transmisión eléctrica.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que se firmó un memorando con el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China para colaborar en la conservación de la biodiversidad, el saneamiento de ríos y el manejo de residuos sólidos.

Detalló que México busca aprovechar la experiencia china en el tratamiento de agua y la transformación de basura en energía. Como parte de esta cooperación, se analiza la posibilidad de instalar una planta piloto en el país para procesar residuos mediante incineración y generar electricidad.

La funcionaria señaló que esta tecnología podría contribuir a los esfuerzos del Gobierno federal para eliminar los rellenos sanitarios y avanzar hacia un modelo de basura cero. También destacó el interés de aplicar experiencias chinas en el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma, Santiago y Tula.

En ciencia y tecnología, la secretaria Rosaura Ruiz informó que diez matemáticos mexicanos ya trabajan con grupos de especialistas chinos para explorar la creación de un centro binacional de investigación matemática.

Además, investigadores de ambos países desarrollan proteínas con propiedades antibióticas para combatir plagas que afectan cultivos, principalmente el maíz.

También se firmó un memorando de entendimiento para intercambiar jóvenes investigadores, quienes podrán realizar estancias de 12 meses en México y China. Entre las áreas de colaboración figuran inteligencia artificial, supercómputo, salud y medio ambiente.

En el sector salud, el secretario David Kershenobich informó que la delegación mexicana visitó un hospital de alta especialidad para conocer la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos médicos, así como un centro de atención primaria que combina medicina tradicional y alópata.

Explicó que México busca aprovechar estas experiencias para fortalecer sus centros de interpretación de rayos X y biopsias mediante inteligencia artificial y servicios a distancia.

Asimismo, adelantó que se trabaja en un memorando de entendimiento para facilitar el intercambio de médicos, médicas y personal de enfermería, quienes podrán realizar estancias en ambos países para conocer sus modelos de atención y tecnologías médicas.

El personal de salud que viaje a China podrá preparse en el uso de la IA para sus labores, afirmó.

En materia de relaciones exteriores, el canciller Roberto Velasco informó sobre la firma de un memorando de entendimiento para impulsar proyectos educativos, científicos y de innovación. También se conformó un grupo de trabajo que podría convertirse en un fondo conjunto para financiar investigaciones y promover la movilidad estudiantil.

En el ámbito económico, el secretario Marcelo Ebrard calificó como exitosa la participación de México en el encuentro de las 21 economías de APEC y anunció que el próximo lunes sostendrá una reunión de alto nivel con su contraparte china para abordar temas de comercio e inversión.

El funcionario señaló que la presidenta Sheinbaum instruyó dar seguimiento a los acercamientos con los principales socios económicos de México y adelantó que informará sobre los resultados y los siguientes pasos de las conversaciones que comenzarán el lunes.

Finalmente, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que se ratificó la cooperación turística entre ambos países, que mantienen 36 hermanamientos entre ciudades y estados. Se espera un año turístico bilateral en 2027, como parte de los 55 años de relaciones diplomáticas con la nación gobernada por Xi.

Además, México participará por primera vez en ferias turísticas en Pekín y Shanghái durante 2027, mientras que China tendrá presencia en el Tianguis Turístico que se realizará en Puebla.

Con información de Sarahí Méndez

ASJ