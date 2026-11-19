El reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes a filas del crimen organizado a través de falsas ofertas de empleo sigue siendo una constante en varias partes del país.

Bajo engaños, los grupos criminales los trasladan por varias entidades, lo que dificulta su ubicación y posible rescate.

La Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, que coordina a varias instituciones, busca ser una herramienta que colabore a localizar a personas desaparecidas bajo este esquema en el menor tiempo posible.

El 29 de agosto, Edgar de 18 años, originario de Tultitlán, Estado de México, emprendió el trayecto que lo llevaría hasta su trabajo como guardia de seguridad, en Zacatecas, el cual, asegura, consiguió a través de medios sociales.

En la central del norte una mujer, a quien identificó como "La Contadora" le mandó un boleto digital con destino a Jalisco.

“Ahorita te va a contactar ‘La Contadora’, te van a mandar tu boleto, nada más mándanos tu identificación”, recordó Edgar.

En una central camionera del Área Metropolitana de Guadalajara, un taxista particular lo esperaba para trasladarlo a Hutizila, al sur Zacatecas.

“Llego, bajan estas personas por mí, baja el comandante del adiestramiento”, contó Edgar.

En una zona serrana, en compañía de otras 20 personas, entre ellos varios menores de edad, Edgar supo que había sido reclutado un grupo criminal.

“Pa' pronto te la pintamos así. Tú vienes a trabajar con el Cartel Jalisco Nueva Generación. Se te va a pagar aquí quincenalmente, se te van a dar 8 mil pesos. Se te va a dar un número de plaza. Con ese número de plaza se te va a identificar” recordó.

Resignado a no poder escapar debido a los maltratos y las amenazas de muerte, Edgar se sometió durante mes y medio a un intenso entrenamiento físico y psicológico.

“Nos llegaban a pegar con un palo de madera o un bate de metal. Igual también lo que es en el arme, desarme, posiciones, cómo disparar, cómo cubrirte, cómo avanzar en grupo, cómo fijarte que viene un dron, cómo cubrirte de un dron, cómo aventar granadas. Nos enseñaron a emboscar”, explicó Edgar.

Después, los comandantes lo trasladaron a El Rosario, Sinaloa, donde se enfrentarían a un grupo criminal de la zona.

“Fue cuando ya me brindan un arma, como tal el arma que yo iba a cargar todo ese tiempo”.

Horas antes del supuesto enfrentamiento, los comandantes les devolvieron su celular. Edgar dice que acordó escaparse con un compañero en la guardia nocturna.

“La señal que iba a hacer para el escape era que mi compañero, 'El Tío' como yo le digo, él iba a toser. Yo le iba a decir a mi encargado de operativa, ¿Sabes qué? Dame chance de ir al baño”.

Gracias al mapeo de su celular caminaron durante la noche y madrugada hasta el Río Baluarte. Después, en El Rosario, Edgar finalmente pudo comunicarse con su hermana, quien le pidió una ubicación y a su vez dio aviso al Centro de Mando de la Comisión Nacional de Búsqueda Inmediata.

Azul, hermana de Edgar, aseguró:

“El mismo día que yo les pasé la ubicación, tardó una hora por mucho. Cuando me dicen, ¿Sabes qué? Ya se contactaron los compañeros de aquí, del centro de mando, con CNB de allá de Mazatlán y Guardia Nacional. Ya van por él”.

Con operaciones desde mayo pasado, el centro de mando coordina a las instancias federales para atender de forma permanente los reportes que se reciben de personas desaparecidas en México.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó:

"Pues la Comisión Nacional está especialmente capacitada para hablar, obtener la información, saber cómo iban vestidos o vestidas, si hay algún dato importante que sea relevante para la búsqueda, que posteriormente también lo será para la investigación, y eso nos ha permitido tener avances importantes".

Hasta octubre pasado, el mecanismo de Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata ha localizado a 3 mil 473 personas.

Martha Lidia Pérez Gumecindo, comisionada Nacional de Búsqueda, aseguró:

“Y eso nos ha ayudado a rescatar a varios jóvenes en algunos estados del país”.

Con Información de Gloria Murata y Víctor Olvera.

LECQ