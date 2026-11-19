Colectivos de búsqueda de 12 entidades del país suspendieron la interlocución con la Fiscalía General de la República (FGR) luego de una nueva mesa de trabajo realizada con esa institución, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP).

En un comunicado, la FGR señaló que el encuentro se llevó a cabo en seguimiento a los compromisos asumidos con las familias buscadoras y en el marco del análisis de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Desaparición Forzada.

Su propósito, indicó, fue dar seguimiento a los casos, fortalecer los canales de comunicación y mantener una atención “directa, cercana y respetuosa”.

Según la dependencia, durante la reunión se compartieron los avances en el análisis de las investigaciones y se acordaron mecanismos de colaboración y coordinación entre la FGR, la CEAV y la CNBP para fortalecer las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como la atención a las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía precisó que “por decisión de las personas peticionarias, la interlocución se suspendió”. El comunicado no detalla los motivos de esa determinación ni si los colectivos plantearon condiciones para reanudar el diálogo.

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La FGR refrenda su compromiso

Pese a la suspensión, la FGR reiteró su compromiso con el diálogo y con el respeto a los derechos humanos de las familias buscadoras.

Aseguró que las indagatorias a su cargo continúan dentro de su ámbito de competencia y que se coordinan todas las acciones necesarias con las autoridades responsables de las tareas de búsqueda, localización e identificación.

La dependencia sostuvo que la desaparición de personas exige investigaciones integrales, construidas a partir del diálogo y la participación de las familias, así como una coordinación efectiva entre las autoridades competentes.

AMP