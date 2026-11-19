El Papamóvil que utilizó el Papa Juan Pablo II durante la visita a Puebla en enero de 1979, salió del Museo del Automóvil de la capital para ir al Seminario Palafoxiano, inmueble que será su nueva casa.

Hace 47 años, entre el júbilo de miles de creyentes, el pontífice recorrió las calles de Puebla desde la Avenida Hermanos Serdán hasta el Seminario Palafoxiano, donde 250 mil católicos escucharon la misa.

El evento correspondió a la inauguración de la tercera Conferencia General Episcopal ante obispos de todo el país y de América Latina en los campos del seminario palafoxiano.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

El traslado del Papamóvil se da en el marco del fin de la gestión de monseñor Víctor Sánchez Espinosa y el inicio del periodo de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong en la Arquidiócesis de Puebla.

Cabe destacar que tras la llegada del vehículo al Seminario Palafoxiano, el IX Arzobispo de Puebla, celebró su primera misa en este recinto sagrado del norte de la capital poblana.

Con información de Jorge Cea

GMAZ