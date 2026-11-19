El entusiasmo por jugar Grand Theft Auto (GTA) VI llega a las oficinas, y una empresa decidió dar el día libre a sus trabajadores para su lanzamiento, además de que datos de recursos humanos apuntan a un aumento en las solicitudes de vacaciones y a un incremento previsto en las ausencias por enfermedad debido a este esperado videojuego.

La empresa en cuestión es la multinacional suiza Logitech, dedicada a la electrónica, que fabrica periféricos para computadoras personales y decidió dar el día libre a sus 7 mil empleados.

De acuerdo con datos de BambooHR, que abarcan a más de 3.4 millones de empleados en Estados Unidos, uno de cada cinco trabajadores asalariados (18%) planea tomarlos este jueves libre, fecha en la que se lanza oficialmente Grand Theft Auto VI.

La firma de recursos humanos también reveló que la tasa de solicitudes de vacaciones remuneradas para el día del lanzamiento de GTA VI es casi 13% superior a la registrada en fechas equivalentes de 2024 y 2025.

Esto con un incremento del 11% en las solicitudes de vacaciones para el viernes posterior al lanzamiento, en comparación con el mismo día de años anteriores.

La mitad de las personas que planean ausentarse por el videojuego tienen previsto utilizar días por enfermedad en lugar de otras modalidades de tiempo libre remunerado.

BambooHR, “otra empresa especializada en nóminas y recursos humanos, informó al respecto: "Es probable que se trate de una cuestión de comodidad, dado que más de un tercio de los trabajadores (38 %) afirma que es más sencillo alegar una enfermedad que planificar y solicitar tiempo libre”.

Se estima que solo en Estados Unidos 12.5 millones de personas planean tomarse tiempo libre para jugar Grand Theft Auto VI, según una encuesta de PCMag.

El estudio reveló que 8% de los jugadores adultos tiene previsto solicitar días libres o ajustar sus horarios laborales o académicos para disfrutar del videojuego.

El título ha alcanzado los 1600 millones de dólares en ventas incluso antes de su lanzamiento en Estados Unidos, impulsado por un aumento en las reservas durante los últimos días, lo que eleva el total de unidades vendidas a más de 17 millones, según datos de Sensor Tower.

El videojuego producido por Rockstar Games se va a poder jugar en México a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre de 2026.

HVI