La tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026 se localizó una toma clandestina en plena avenida en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con los reportes, un socavón que se originó en la calle de Aluminio, en dicha colonia, reveló una toma clandestina, la cual se extendería por 3 calles hasta llegar a una bodega.

Al respecto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que personal táctico operativo se dirigió a la calle Aluminio 498, esquina con Cerámica, donde se localizó una toma clandestina de hidrocarburo, por lo que se solicitó la intervención del área de Seguridad Física de PEMEX y de la Fiscalía General de la República.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde el Aire: Localizan Toma Clandestina de Diésel en Colonia 20 de Noviembre, CDMX

Tras esto, el inmueble fue resguardado para la realización de los trabajos de cancelación de la toma. "Al momento, no existe riesgo para la población", informó PC.

Los vecinos reportaron el supuesto socavón, el cual ya tenía basura y estaba protegido por un trafitambo. Al llegar, las autoridades encontraron una manguera que supuestamente llega a un predio marcado con el número 498 de la calle Aluminio.

De acuerdo con Pedro Martínez, director táctico y operativo de Gestión de Riesgos y Protección Civil, los dueños del predio indican que rentan el lugar.

Personal de la empresa Naturgy México inspeccionó el área y confirmó que sus instalaciones no se encuentran comprometidas. Una brigada de la empresa permanecerá en el sitio para continuar el sondeo.

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