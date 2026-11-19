La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó que las personas que no han realizado sus trámites respecto a los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP), tienen un plazo extra para hacerlo.

De esta forma se busca que los usuarios que aún no han realizado el registro de sus vehículos, o que no cuentan con placas, tarjeta de circulación o Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), entre otros trámites de control vehicular, puedan continuar con dichos procesos a partir del 20 de enero de 2027.

Semovi confirmó que luego de esa fecha, iniciará la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento de Tránsito para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE).

El aplazamiento, de acuerdo con el documento oficial, busca apoyar a la ciudadanía al darle más tiempo para realizar el trámite y regularizar sus vehículos.

Se explicó que la medida busca fortalecer la seguridad vial y brindar certeza jurídica a las personas propietarias.

El alta se realiza en el Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México, por medio del portal: app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi.

Con la misma documentación exigida: identificación oficial, comprobante de propiedad, archivo XML del CFDI y comprobante de domicilio que no tenga una vigencia mayor a 90 días.

Los interesados recibirán por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Las autoridades advierten que los vehículos sin documentación podrán recibir multas de hasta 2 mil 346 pesos.

HVI