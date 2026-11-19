A más de tres años de la explosión registrada en una vivienda de Matamoros, que le provocó a Thalía quemaduras de tercer grado en más del 60 por ciento de su cuerpo, su familia continúa a la espera de que se esclarezcan los hechos.

Salvador Martínez, hermano de la víctima, señaló que durante este proceso también han enfrentado dificultades para acceder a apoyos institucionales, además de situaciones que considera revictimizantes, como los comentarios que recibió Thalía por parte de una juez en Valle Hermoso.

El familiar explicó que las consecuencias del incidente han sido tanto físicas como económicas, pues Thalía, quien es madre de tres hijos, ha tenido que adaptarse a una nueva condición de vida que le impide realizar actividades cotidianas que antes hacía con normalidad.

Asimismo, indicó que la familia ha tenido que cubrir gastos médicos, tratamientos, cirugías, asesoría legal y peritajes independientes para intentar esclarecer lo ocurrido.

“Desde hace dos años se ha solicitado, imagínense una pericial con ingenieros con más especializaciones en la distribución de gas y era un proceso tan lento que al final se tuvo que pagar. Nuevamente, se confirma que quien tiene un presupuesto es quien podría acceder a la justicia y eso es muy lamentable, algo a lo que no nos deberíamos acostumbrar”, Salvador Martínez, hermano de Thalía

Este miércoles se realizaron nuevas diligencias en el inmueble donde ocurrió la explosión, con la presencia de abogados de la empresa gasera, señalada por la familia como presunta responsable.

Martínez cuestionó la falta de personal especializado para realizar este tipo de investigaciones y señaló que los representantes legales de la empresa evitaron dar declaraciones sobre el avance del proceso y su postura tras lo ocurrido.

Por su parte, la familia sostiene que la explosión estuvo relacionada con una posible fuga de gas, por lo que espera que los nuevos peritajes permitan determinar el origen del incidente y establecer responsabilidades.

“Es evidente que algo está mal, y cuando les digo que solicitamos la búsqueda de personal especializado y entendemos que las mismas autoridades de gobierno no cuentan con ellas, pues es un punto donde debemos preguntar qué tan indefensos nos encontramos”, Salvador Martínez, hermano de Thalía

Con este nuevo peritaje, la familia espera que la investigación avance y permita esclarecer las causas de la explosión, así como establecer un precedente sobre la responsabilidad de las empresas en explosiones y fugas de gas.