Juan Ramón 'N', de 56 años de edad, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, en perjuicio de Rubén, de 58 años, quien resultó herido por disparos de arma de fuego.

Este martes se llevó a cabo la audiencia ante un juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del domingo 15 de noviembre, en la colonia Vicente Guerrero, cuando Juan Ramón y Rubén sostuvieron una discusión por un cajón de estacionamiento sobre la calle Séptima de Tiro.

Durante el altercado, el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre de 58 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el codo. Su estado de salud fue reportado como estable. Después de la agresión, Juan Ramón fue detenido en un filtro de seguridad instalado en el ejido La Concha.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva al imputado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que las autoridades continuarán recabando pruebas sobre lo ocurrido.