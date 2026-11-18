Habitantes de la comunidad La Pala, en Apaseo el Grande, Guanajuato, salían a trabajar cuando notaron sobre el camino la presencia de un tambo azul, el cual al acercarse vieron que al interior había restos humanos.

Esto provocó que llamaran a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo policías municipales los primeros en llegar a la escena, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona.

Al inspeccionar el tambo, confirmaron que al interior había restos humanos, por lo que notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien arribó junto con elementos de la Semefo.

Los elementos de seguridad, junto con la Fiscalía comenzaron con las indagatorias correspondientes, al igual que realizaron un recorrido por los alrededores del camino para ver si había algún otro indicio.

El tambo, junto con los restos humanos, fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en la capital del estado, donde se realizarán los estudios periciales para establecer la identidad de la víctima