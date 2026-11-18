Restos óseos humanos y un bolso de mano fueron localizados a poco más de 200 metros de la carretera Torreón-Saltillo, en terreno del ejido 28 de Agosto, perteneciente al municipio de Parras de la Fuente, Coahuila

El hallazgo se realizó el martes, cuando pobladores que recolectaban leña, encontraron los restos entre el cauce de un arroyo rodeado de mezquitales, una zona que dificultaba la visibilidad en el sitio.

Tras recibir la alerta, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y efectivos de diversas corporaciones policiales, acudieron al lugar y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes, observándose que la osamenta presentaba un avanzado estado de deterioro.

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Los restos serán sometidos a diversos estudios forenses para establecer el sexo de la persona, así como confirmar su identidad y precisar la causa de la muerte.