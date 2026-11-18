El desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana se realizará este viernes 20 de noviembre de 2026 en Ciudad Juárez, Chihuahua, a partir de las 10:00 de la mañana. El evento contempla cierres viales en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con la Dirección de Educación Municipal, el recorrido comenzará en el cruce de la avenida Insurgentes y la calle Costa Rica, avanzará por la primera vialidad y concluirá en la calle Constitución.

El palco de honor estará instalado a la altura de la calle Ecuador y se estima que la actividad tenga una duración aproximada de dos horas y media, por lo que podría finalizar alrededor de las 12:30 horas.

¿Qué calles estarán cerradas por el desfile del 20 de Noviembre?

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que la avenida Insurgentes permanecerá cerrada en ambos sentidos, desde la avenida Adolfo López Mateos hasta la calle Constitución, para permitir el paso de los contingentes.

También se realizará un cierre en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Ramón Corona, con el propósito de facilitar la salida de los participantes al concluir el recorrido.

Para el operativo se desplegarán 71 agentes de Seguridad Vial a lo largo de la avenida Insurgentes, mientras que otros 68 elementos participarán en el desfile.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas, respetar las indicaciones de los agentes y conducir con precaución ante la presencia de peatones y asistentes.

¿Cuántas personas participarán en el desfile de Ciudad Juárez?

El director de Educación Municipal, informó que se contempla la participación de 44 contingentes, integrados por aproximadamente 6 mil personas.

Entre los participantes habrá 18 bandas de guerra, 27 escoltas y 232 vehículos, además de representantes de 13 dependencias del Gobierno Municipal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, instituciones educativas y asociaciones civiles.

La convocatoria incluye seis escuelas de nivel básico, ocho preparatorias, cuatro instituciones de nivel superior y 13 asociaciones civiles y clubes.

El Gobierno Municipal invitó a las familias juarenses a asistir a la celebración conmemorativa, que recuerda el inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.

PT