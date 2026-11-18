El Sismológico Nacional (SSN) informó de un sismo magnitud 5.1 a 76 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca a las 16:06:48 horas, de forma preliminar.

Minutos después, el SSN ajustó la magnitud a 4.8, localizado a 62 kilómetros al Sureste de Crucecita. Una ltitud 15.46, longitud 95.66 y a una profundidad de 18 kilómetros.

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Previo el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que se detectó un sismo este 18 de noviembre 2026, el cual "no ameritó alerta sísmica" porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Oaxaca a 55 km al suroeste de Salina Cruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo Sacude Oaxaca Hoy 18 de Noviembre: Magnitud y Epicentro del Movimiento Telúrico

En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que tras el sismo se activaron los protocolos de emergencia. Señaló que el sismo de 4.8 no fue percibido por la población en los municipios de Salina Cruz y Santa María Huatulco, "sin efectos al momento".

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