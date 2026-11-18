Sismológico Nacional Ajusta a 4.8 la Magnitud del Sismo en Crucecita, Oaxaca
El Sismológico Nacional informó de forma preliminar un temblor de 5.1 al sureste de la localidad
El Sismológico Nacional informó de forma preliminar un temblor de 5.1 al sureste de la localidad
El Sismológico Nacional (SSN) informó de un sismo magnitud 5.1 a 76 km al Sureste de Crucecita, Oaxaca a las 16:06:48 horas, de forma preliminar.
Minutos después, el SSN ajustó la magnitud a 4.8, localizado a 62 kilómetros al Sureste de Crucecita. Una ltitud 15.46, longitud 95.66 y a una profundidad de 18 kilómetros.
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Previo el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que se detectó un sismo este 18 de noviembre 2026, el cual "no ameritó alerta sísmica" porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de Oaxaca a 55 km al suroeste de Salina Cruz.
En tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que tras el sismo se activaron los protocolos de emergencia. Señaló que el sismo de 4.8 no fue percibido por la población en los municipios de Salina Cruz y Santa María Huatulco, "sin efectos al momento".
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