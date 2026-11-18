El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que avanzó el proceso para garantizar agua potable limpia a la Zona Metropolitana de Guadalajara, lo que permitirá mitigar los tandeos y normalizar la presión en las diferentes colonias que son parte del sistema de rotación del Siapa.

Los trabajos han consistido en la limpieza de canales, sistemas de bombeo y estrictas pruebas de laboratorio para garantizar la potabilidad.

Además, han sido habilitados dos sistemas de bombeo y se prevé que para inicios de diciembre de 2026 sea encendido un tercero de ellos, con lo que se alcanzaría una recuperación de 2 mil 100 litros de agua por segundo.

Lemus informó que en compañía de vecinos de más de 20 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara recorrió la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle, la cual es importante para el abasto de agua en la ciudad.

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El mandatario estatal explicó el funcionamiento y las acciones de corto plazo que están realizando para mejorar la calidad del agua que llega a las familias suministrados por la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.

Cabe recordar que Lemus Navarro se había comprometido a que el 15 de diciembre del presente año terminaría el sistema de tandeos de Siapa, lo que solucionaría el problema de la falta de agua en algunas colonias, especialmente en aquellas que sobrepasaba el calendario oficial.