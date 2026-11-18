Tras la captura de César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, señalado como uno de los líderes de la célula delictiva ‘Los Deltas’, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que podría estar relacionado con la desaparición del empresario Ricardo Cabezas.

De acuerdo con Lemus Navarro, ‘El Topo’ contaba con órdenes de aprehensión vigentes en Jalisco, asimismo, confirmó que está vinculado a casos de alto impacto, además de la privación ilegal.

“Este personaje tenía órdenes de aprehensión y era un objetivo prioritario. Desde que entramos a la administración, la Fiscalía del Estado de Jalisco inició investigaciones a partir de nuestro sexenio y teníamos dos órdenes de aprehensión que habían sido obsequiadas por jueces de Jalisco, gracias a esas investigaciones se pudo hacer el operativo”, informó Lemus Navarro.

Cabe recordar que Ricardo Cabezas desapareció el 30 de julio del presente año, en Zapopan, después de haber salido de su domicilio para atender una cita laboral relacionada con la venta de una propiedad, en la colonia El Batán, del mismo municipio. Hasta la fecha no ha sido localizado.

Durante el operativo, ocurrido en Zapopan, estuvieron presentes elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados, lo que derivó en la captura de ‘El Topo’ y tres presuntas personas abatidas tras el intercambio de disparos.