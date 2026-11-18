Dos hombres que se encontraban al parecer platicando afuera de una casa en la colonia San Marcos, en León, fueron atacados a balazos por un motociclista que tras su acción, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo a los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos después de las 8 de la noche, cuando dos hombres platicaban afuera de un domicilio, cuando una tercera persona llegó hasta ellos.

Sin mediar palabra, este último sacó de entre sus pertenencias un arma y comenzó a dispararles en repetidas ocasiones para después darse a la fuga, dejando a ambos hombres heridos de bala.

Fueron los vecinos, quienes llamaron a los números de emergencia, siendo policías municipales los primeros en llegar en apoyo con elementos de la Guardia Nacional para resguardar la zona.

Al llegar los paramédicos, estabilizaron a los dos hombres heridos para después trasladarlos al hospital, mientras que personal de la Fiscalía acudió al lugar del ataque para comenzar con las indagatorias correspondientes.