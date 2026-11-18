El municipio de El Marqués impuso una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) al empresario responsable del espectáculo del cantante Gabito Ballesteros, realizado en el marco de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ) 2026, por incumplir el Reglamento de Espectáculos y Eventos Públicos.

A través de la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento informó que la sanción deriva del incumplimiento de las disposiciones municipales que regulan la realización de espectáculos públicos. La multa equivale a mil UMA, cuyo monto en pesos dependerá del valor vigente de esta unidad.

El municipio recordó que el 20 de agosto de 2025, los municipios de la zona metropolitana de Querétaro firmaron un acuerdo intermunicipal para prohibir la interpretación y reproducción de música que constituya apología del delito o incite a la violencia durante eventos públicos.

Finalmente, el Gobierno de El Marqués señaló que estas disposiciones son obligatorias para organizadores y empresarios, y advirtió que aplicará las sanciones correspondientes cuando se acrediten incumplimientos.