Hay buenas noticias para los capitalinos, pues el Metrobús CDMX bajó su precio, y acá te decimos dónde aplica la nueva tarifa y cuánto cuesta este transporte público a partir de noviembre de 2026.

En un boletín informativo, se anunció que el servicio contará con el costo más bajo registrado en al menos 15 años en busca de beneficiar a los usuarios y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad.

¿Dónde habrá nueva tarifa del Metrobús CDMX 2026?

A partir de este lunes 16 de noviembre de 2026, entró en vigor el nuevo precio del Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM).

La medida es resultado del trabajo coordinado entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina con la finalidad de ofrecer una alternativa de transporte accesible, segura y económica en beneficio de los usuarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Metrobús Cambia la Tarifa para Viajar entre Terminales del AICM: Este es Su Nuevo Precio

¿Cuánto costará el Metrobús CDMX con cambio de tarifa?

El nuevo precio del Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del AICM es de 6 pesos por trayecto, el cual es el más bajo en al menos 15 años, ya que el costo del pasaje había pasado de 10 a 30 pesos.

El pago puede realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), tarjetas bancarias de crédito o débito, nacionales e internacionales, así como teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.

Los puntos de acceso para hacer la conexión entre terminales permanecen sin cambios: en la T1 es al exterior de la puerta 7 y en la T2 a la salida de la puerta 4 junto a la terminal de autobuses foráneos. El servicio se ofrece de lunes a domingo de 4:30 a 00:00 horas.

Es importante señalar que el costo de la ruta Amajac al Aeropuerto T1 y T2 de la Línea 4 del Metrobús continúa siendo de 30 pesos por viaje.

PPP