Metrobús Baja de Precio en 2026: ¿Dónde Aplica Nueva Tarifa y Cuánto Cuesta Transporte en CDMX?
El nuevo costo del Metrobús CDMX es el más bajo registrado en al menos 15 años, de acuerdo con las autoridades
El nuevo costo del Metrobús CDMX es el más bajo registrado en al menos 15 años, de acuerdo con las autoridades
Hay buenas noticias para los capitalinos, pues el Metrobús CDMX bajó su precio, y acá te decimos dónde aplica la nueva tarifa y cuánto cuesta este transporte público a partir de noviembre de 2026.
En un boletín informativo, se anunció que el servicio contará con el costo más bajo registrado en al menos 15 años en busca de beneficiar a los usuarios y contribuir a mejorar las condiciones de movilidad.
A partir de este lunes 16 de noviembre de 2026, entró en vigor el nuevo precio del Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM).
La medida es resultado del trabajo coordinado entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina con la finalidad de ofrecer una alternativa de transporte accesible, segura y económica en beneficio de los usuarios.
El nuevo precio del Metrobús que conecta las terminales 1 y 2 del AICM es de 6 pesos por trayecto, el cual es el más bajo en al menos 15 años, ya que el costo del pasaje había pasado de 10 a 30 pesos.
El pago puede realizarse con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), tarjetas bancarias de crédito o débito, nacionales e internacionales, así como teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.
Los puntos de acceso para hacer la conexión entre terminales permanecen sin cambios: en la T1 es al exterior de la puerta 7 y en la T2 a la salida de la puerta 4 junto a la terminal de autobuses foráneos. El servicio se ofrece de lunes a domingo de 4:30 a 00:00 horas.
Es importante señalar que el costo de la ruta Amajac al Aeropuerto T1 y T2 de la Línea 4 del Metrobús continúa siendo de 30 pesos por viaje.
PPP