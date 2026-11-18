En la mañana de este miércoles, la Línea 12 del Metro CDMX se vio afectada, por lo que tuvo que suspenderse el servicio en todas las estaciones y acá te decimos qué pasó hoy 18 de noviembre de 2026 en dicho transporte público.

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la línea dorada presentaba retrasos, por lo que recomendó a los usuarios seguir las indicaciones del personal.

¿Qué pasó en la Línea 12 hoy?

A las 8:40 de la mañana, el Metro CDMX indicó que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en toda la línea dorada debido a que realizan maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

Por esta situación, los usuarios reportaron que los trenes se quedaban parados hasta 30 minutos, además de que hubo saturación en las estaciones con más afluencia como Tláhuac.

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Cerca de las 9 de la mañana, el Metro informó que se restableció la circulación de los trenes en la Línea 12, por lo que todas las estaciones se encuentran en servicio por ambas direcciones.

Sin embargo, debido a la suspensión de casi 20 minutos, podrían seguir las afectaciones, como saturación y marcha lenta, de ahí que se recomiende a los usuarios tener paciencia en lo que se restablece el servicio.

Horas más tarde, se informó que una mujer cayó a las vías en la estación Lomas Estrella, pero fue rescatada con vida y se reporta estable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mujer Cae a Vías del Metro CDMX en la L12: Esto Paso Hoy en la Estación Lomas Estrella

¿Cómo está el servicio del Metro CDMX hoy?

La Línea 3 también se vio afectada este miércoles 18 de noviembre por la mañana debido a que se retiró un tren para revisión, por lo que el STC informó que se estaba agilizando la circulación de los convoys.

Debido a esto, los usuarios reportaron retrasos de hasta 20 minutos, marcha lenta y saturación en la mayoría de las estaciones de la línea verde que va de Indios Verdes a Universidad.

PPP