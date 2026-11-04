Transporte público

¿Ya Hay Servicio en Línea B del Metro CDMX? Lista de Estaciones que Sí Funcionan Tras Incendio

Desde la mañana de este miércoles no hay metro en varias estaciones de la Línea B y eso afecta a miles de pasajeros

Ya hay servicio Línea B Metro CDMX qué estaciones ya funcionan tras incendio hoy 4 de noviembre 2026Varias estaciones de la Línea B del Metro CDMX están sin servicio. Foto: Cuartoscuro

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