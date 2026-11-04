¿Ya Hay Servicio en Línea B del Metro CDMX? Lista de Estaciones que Sí Funcionan Tras Incendio

Muchas personas se levantaron con la noticia de que el servicio del Metro de la CDMX en la Línea B se vio afectado por un incendio hoy 4 de noviembre 2026 y debido a que ya pasaron varias horas del suceso, acá te decimos qué estaciones ya funcionan para el ascenso y descenso de los trenes.

Desde que se confirmó el hecho en las últimas noticias del Metro CDMX hoy, en una nota ya te contamos qué pasó en la Línea B de manera detallada, qué estaciones sufrieron el cierre del servicio y cuánto tiempo va a tardar en restablecerse el trayecto de los andenes.

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¿En qué estaciones de la Línea B del Metro ya funciona el servicio?

Hasta la última actualización de esta nota, el servicio del metro en la Línea se brinda únicamente del tramo de Oceanía a Buenavista, es decir, en las siguientes paradas:

Oceanía.

Romero Rubio.

Ricardo Flores Magón.

San Lázaro.

Morelos.

Tepito

Lagunilla

Garibaldi

Guerrero

Buenavista.

De Ciudad Azteca a Deportivo Oceanía no hay servicio, por lo que todas las personas que deban trasladarse por ese tramo pueden hacer uso de las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindan apoyo gratuito hasta que se restablezca el servicio en toda la Línea B.

Últimas noticias del Metro CDMX hoy

La última actualización que brindó la página oficial del metro es que personal especializado continúa con los trabajos de reparación del cableado eléctrico en la interestación Oceanía-Deportivo Oceanía. Debido a la complejidad, dicha labor podría prolongare hasta la tarde-noche de este miércoles.

Adrián Rubalcava, Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, espera que el servicio en todas las estaciones de la Línea B se restablezca antes de los 18:30 horas (6:30 de la tarde, tiempo del centro de México) de este miércoles.

AO