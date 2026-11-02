Transporte público

¿Cómo Opera el Metro CDMX Hoy 2 de Noviembre? Horario de Servicio en Día de Muertos 2026

La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 ofrece servicio hoy de manera normal

Usuarios del MetroUsuarios del Metro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el Metro CDMX opera con horario normal este Día de Muertos? Descubre cómo moverte fácilmente por la ciudad hoy, 2 de noviembre.

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