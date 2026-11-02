¿Cómo Opera el Metro CDMX Hoy 2 de Noviembre? Horario de Servicio en Día de Muertos 2026

Como todos los días, miles de usuarios utilizan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) para llegar a sus destinos, en N+ te decimos cómo está el servicio este 2 de noviembre, Día de Muertos.

Cabe destacar que el Día de Muertos es de celebración en México, sin embargo, no es un día de descanso obligatorio, conforme a la Ley Federal del Trabajo; en escuelas públicas y privadas de educación básica sí hay suspensión de clases, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este día, muchas familias mexicanas acuden a los panteones a visitar a sus fieles difuntos, por lo que el Metro es una excelente opción para trasladarse.

¿Cómo opera el Metro CDMX el Día de Muertos?

Hoy 2 de noviembre, Día de Muertos, el Metro opera con horario normal, por lo que inició el servicio a las 5:00 horas y concluirá a las 24:00 horas.

Las líneas que registran afluencia de baja a moderada y circulación constante de trenes desde las terminales son:

Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Línea 4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita.

Línea 5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

Línea 6, que corre de El Rosario a Martín Carrera.

Línea 7, que corre de El Rosario a Barranca del Muerto.

Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Mientras que ya se reporta incremento de afluencia en las Líneas 3, de Indios Verdes a Universidad; Línea 8, de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917; Línea 12, de Mixcoac a Tláhuac; Línea A, de Pantitlán a La Paz, y Línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Recuerda que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 se encuentra abierta y ofrece servicio de manera normal.

Con información de N+