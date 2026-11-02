¿Dónde Hay Plantones de Trabajadores y Jubilados del IMSS? Zonas de CDMX con Afectación

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre dos plantones de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que permanecen en la capital mexicana, por lo que aquí te informamos la zona exacta de dichas concentraciones para que tomes precauciones.

También puedes seguir todos los canales de N+ para enterarte sobre las demás manifestaciones previstas este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos en México.

Protestas de personal del IMSS

Durante varios días, personal activo y jubilados del IMSS realizaron diversas acciones tanto en la CDMX como en varios estados del país, para exigir atención a demandas como incremento salarial y fin de la precarización en el seguro social.

Además de respeto integral a sus derechos laborales, el abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, la revalorización de sus contratos colectivos y una jubilación digna con garantías.

También para solicitar la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos internos.

¿Dónde hay plantones en CDMX?

Precisamente por esta última demanda, trabajadores activos y jubilados del IMSS iniciaron en octubre plantones, de acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la SSC.

En su reporte de hoy, advirtió sobre dos concentraciones en la Ciudad de México, en estas zonas:

En el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, ubicado en Zamora número 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

Oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, localizadas en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez, en la misma alcaldía.

Dichas concentraciones iniciaron desde el 8 y 9 de octubre, respectivamente, apuntó la dependencia capitalina.

El 30 de octubre, una comisión de trabajadores del Seguro Social se reunió con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob); al salir informó que en una llamada telefónica les informarían de una cita con la Secretaría de Trabajo.

En tanto, indicaron que seguirían recabando firmas para la destitución del líder sindical, Rafael Olivos Hernández, y, de no tener respuesta favorable, volverían con los bloqueos.

SPB