Movilidad

¿Dónde Hay Plantones de Trabajadores y Jubilados del IMSS? Zonas de CDMX con Afectación

Personal en activo y jubilados del Seguro Social demandan la destitución de líder sindical

Marcha de trabajadores del IMSS en Ciudad de México el 30 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de trabajadores del IMSS en Ciudad de México el 30 de octubre de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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