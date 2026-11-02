¿Quién No Circula Mañana en Día de Muertos 2026? Autos con Restricción el 2 de Noviembre en CDMX

¡Comienza el mes sin infracciones vehiculares! Aquí en N+ te decimos cómo operará el programa Hoy No Circula el 2 de noviembre de 2026, Día de Muertos en México, para que evites cualquier multa.

Este esquema aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México, de 05:00 a 22:00 horas.

Su finalidad es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, mediante la limitación de su circulación, y para ello existe un calendario oficial establecido por las autoridades.

Sin embargo, cuando se activa la contingencia ambiental en el Valle de México, también entra en operación el Doble No Circula. Pero de acuerdo con las condiciones actuales de la calidad del aire, por el momento no hay restricciones adicionales activas.

¿Quién no circula en Día de Muertos 2026?

Debido a que el Doble Hoy No Circula no se encuentra activo, este primer lunes de noviembre aplicarán las restricciones habituales en CDMX y Edomex:

Se deben quedar en casa vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, así como hologramas 1 y 2.

En tanto, los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos, según información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

Cabe señalar que la multa del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

Zonas en las que aplica el Hoy No Circula

De acuerdo con la Guía del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica, además de las 16 alcaldías de la CDMX.

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Los vehículos exentos de la medida son