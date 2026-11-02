¿Quién No Circula Mañana en Día de Muertos 2026? Autos con Restricción el 2 de Noviembre en CDMX
Conoce cómo aplicará el programa en el primer lunes de noviembre 2026
Conoce cómo aplicará el programa en el primer lunes de noviembre 2026
¡Comienza el mes sin infracciones vehiculares! Aquí en N+ te decimos cómo operará el programa Hoy No Circula el 2 de noviembre de 2026, Día de Muertos en México, para que evites cualquier multa.
Este esquema aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y municipios conurbados del Estado de México, de 05:00 a 22:00 horas.
Su finalidad es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles, mediante la limitación de su circulación, y para ello existe un calendario oficial establecido por las autoridades.
Sin embargo, cuando se activa la contingencia ambiental en el Valle de México, también entra en operación el Doble No Circula. Pero de acuerdo con las condiciones actuales de la calidad del aire, por el momento no hay restricciones adicionales activas.
Debido a que el Doble Hoy No Circula no se encuentra activo, este primer lunes de noviembre aplicarán las restricciones habituales en CDMX y Edomex:
Se deben quedar en casa vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, así como hologramas 1 y 2.
En tanto, los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos, según información de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
Cabe señalar que la multa del programa es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción va de los 2,346.20 a los 3,519.30 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
De acuerdo con la Guía del programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, estos son los 18 municipios del Edomex donde aplica, además de las 16 alcaldías de la CDMX.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chimalhuacán
Chicoloapan
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
Los vehículos exentos de la medida son
Hologramas vigentes de la Megalópolis “Exento”, “00” y “0”;
Vehículos eléctricos, híbridos, de energía solar;
Vehículos de emergencia;
Vehículos de transporte escolar con permiso vigente;
Vehículos para cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que estén prestando el servicio;
Vehículos en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica;
Vehículos destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros con autorización vigente.