Frente Frío 4 Azotará a México con Lluvias y Bajas Temperaturas: Lista de Estados Afectados

La República Mexicana será afectada con lluvias intensas, temperaturas de hasta -5 grados y rachas de viento debido al frente frío número 4 que mañana se extenderá al occidente de Baja California y se asociará con otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Debido al clima adverso previsto, diversas instancias se declararon en alerta, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que dispuso más de 3 mil electricistas, cientos de grúas y decenas de plantas de emergencia para atender cualquier afectación al suministro eléctrico.

La Conagua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que este lunes 2 de noviembre el sistema frontal se extenderá al occidente de Baja California, donde se asociará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con un río atmosférico.

Eso ocasionará lluvias de distintas intensidades en cuatro estados:

Lluvias intensas: norte, centro y sur de Baja California.

Lluvias muy fuertes: norte de Baja California Sur y norte, oeste, centro y este de Sonora.

Lluvias fuertes: noroeste de Chihuahua.

Adicionalmente, generará rachas de viento de 60 a 80 km/h en el golfo de California, Baja California y Sonora, rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur, así como descenso en las temperaturas esta noche y la madrugada del lunes en dichas entidades.

Pero además, los distintos fenómenos meteorológicos en el país extenderán mañana las precipitaciones y las bajas temperaturas a los siguientes estados.

Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En este marco, la CFE publicó un comunicado en el que se declaró preparada ante los posibles efectos del frente 4.

“Ante los posibles efectos del frente frío 4, la Comisión Federal de Electricidad mantiene un estado de alerta preventiva y vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas y de la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar la continuidad del suministro eléctrico y atender oportunamente cualquier contingencia”, dijo.

Entre las acciones, destacó el patrullaje y la inspección preventiva; el retiro de objetos ajenos a las redes eléctricas; el despeje de follaje y poda preventiva; la revisión de infraestructura crítica; el monitoreo permanente y la verificación de la disponibilidad de materiales y equipos.

Además, dispuso en puntos estratégicos: 3 mil 183 electricistas, mil 104 vehículos tipo pick-up, 533 grúas, 53 almacenes móviles, 19 vehículos todo terreno, 80 plantas de emergencia, 94 torres de iluminación, dos vehículos de comunicaciones, 87 equipos de comunicación de órbita baja y 3 helicópteros.

“El despliegue anticipado del personal minimiza los riesgos asociados a las afectaciones en vías de comunicación, problemas logísticos y restricciones de acceso”, expresó en el texto oficial.

De acuerdo con el SMN, el martes, el frente frío 4 y la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera asociada se desplazarán sobre el noreste y oriente del país, propiciando lluvias con intervalos de chubascos en dichas regiones.

Por su parte, la masa de aire frío que impulsará al frente ocasionará descenso de las temperaturas y rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana.

En tanto, el miércoles y jueves permanecerá sobre el oriente del territorio nacional manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos; y la masa de aire asociada modificará sus características térmicas en el transcurso del jueves, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas.

SPB