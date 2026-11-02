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Frente Frío 4 Azotará a México con Lluvias y Bajas Temperaturas: Lista de Estados Afectados

La Comisión Federal de Electricidad declaró alerta preventiva y vigilancia permanente para garantizar la continuidad del suministro eléctrico y atender oportunamente cualquier contingencia

Volcán Xinántecatl con capa de nieve por frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVolcán Xinántecatl con capa de nieve por frente frío en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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