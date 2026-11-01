Alerta por Clima en CDMX: Estas Alcaldías, Bajo Advertencia por Fuertes Vientos Este Domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió este domingo una alerta amarilla por pronóstico de fuertes vientos en al menos seis alcaldías de la Ciudad de México. Se esperan velocidades de 50 a 59 kilómetros por hora.

La autoridad capitalina emitió una serie de recomendaciones por los peligros asociados con las características climáticas que se presentan esta tarde, como son: caída de árboles, ramas y lonas; objetos en caminos y carreteras, y daños a inmobiliario urbano o en la vivienda.

Entre las recomendaciones se encuentran guardar objetos que se puedan caer, no subir a andamios, azoteas o cornizas, y utilizar cubrebocas.

Se prevé que, al menos, de las 15:00 a las 19:00 horas permanezca vigente la alerta para las siguientes demarcaciones: