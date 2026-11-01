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Alerta por Clima en CDMX: Estas Alcaldías, Bajo Advertencia por Fuertes Vientos Este Domingo

Protección Civil hizo un llamado a la población para que tome precauciones en al menos seis demarcaciones

Caen árboles y ramasProtección Civil alertó por la posible caída de árboles y ramas. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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