Activan Alerta Amarilla en CDMX por Temperaturas de Hasta 4 Grados en 6 Alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo 1 de noviembre de 2026 en seis alcaldías.

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente entre las 02:00 y las 07:00 horas.

Las demarcaciones donde se activó la alerta son:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

La Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca, así como evitar cambios bruscos de temperatura.

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También pidieron resguardar a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie. Además, recomendaron consumir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al 55 5683 2222, números compartidos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.