San José del Cabo en Alerta por Lluvias: Así Estará el Clima Este Fin de Semana

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua y la Dirección Municipal de Protección Civil de Los Cabos, las condiciones climáticas en San José del Cabo tendrán un cambio paulatino tras las lluvias y chubascos fuertes registrados durante este viernes.

El pronóstico oficial para el fin de semana del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 es el siguiente:

Sábado 31 de octubre: Se prevé un cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia disminuye, pero persiste. Se esperan temperaturas máximas a los 30°C y mínimas de 23°C. Los vientos serán de componente sur con velocidades de 12 a 24 km/h.

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Domingo 1 de noviembre: Se mantendrá las condiciones estables, con un cielo mayormente soleado. Las temperaturas se mantendrán cálidas, al alcanzarse una máxima estimada de 30 °C a 31 °C y mínimas de 23°C.

A pesar de la disminución de las lluvias hacia el fin de semana, el reporte extendido de Conagua y Protección Civil precisan que persistirá un oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental y zonas aledañas de la península de Baja California Sur. Los vientos serán con rachas de 30 a 50 km/h.

La actualización del Radar Meteorológico de Cabo San Lucas muestra: San José del Cabo y Cabo del Este: lluvias de moderadas a muy fuertes.

Entre las recomendaciones oficiales de Protección Civil del Gobierno del estado de Baja California Sur es que debido a las fuertes lluvias de las últimas horas se mantienen vigentes las siguientes medidas preventivas:

Las zonas de arroyos han aumentado sus niveles rápidamente y se pide no intentar cruzarlos en automóvil o a pie.

Atender las indicaciones de Capitanía de Puerto debido al oleaje elevado y las rachas de viento.

Mantenerse informado mediante los canales institucionales del Ayuntamiento de Los Cabos y la Dirección de Protección Civil local

Sobre las condiciones actuales del servicio de transporte:

San José del Cabo

El transporte público continúa suspendido temporalmente hasta nuevo aviso, debido a las condiciones de las vialidades.

Cabo San Lucas

El transporte público opera en todas sus rutas, aunque presenta algunas intermitencias por las condiciones viales.

Esto se debe a las recientes lluvias y al incremento de las corrientes de agua ha generado tránsito lento o cierres preventivos en algunos cruces, como:

Arroyo Aguajitos

Arroyo Tamaral

Arroyo Lagunitas

HVI