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¿Cuáles Son las 9 Islas del Río Bravo que Texas Reclama en Disputa con México?

Autoridades mexicanas rechazan el reclamo del territorio de manera unilateral

Vista panorámica del Río Bravo en la frontera entre México y Estados UnidosFoto: Cuartoscuro
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