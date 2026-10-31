¿Cuáles Son las 9 Islas del Río Bravo que Texas Reclama en Disputa con México?

Luego de que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), encabezada por la comisionada Dwan Buckingham, emitió una resolución en la que se establece que Texas, Estados Unidos, es propietaria de nueve islas ubicadas a lo largo de la frontera entre ese estado y México, se ha desatado polémica al respecto.

Según las autoridades estadounidenses, con estas acciones se pretende “cerrar vacíos operativos” y evitar que esas tierras sean utilizadas por carteles y traficantes de personas. Por ello, una vez de designarlas como suyas, habilitaron a sus fuerzas de seguridad y patrullas estadounidenses para desembarcar, inspeccionar y vigilar las islas.

Sin embargo, el gobierno de México, a través de la Cancillería, indicó que la delimitación de la frontera y soberanía en los ríos internacionales se rige por tratados bilaterales, por ejemplo, el Tratado de Límites de 1970.

En ese sentido, un gobierno estatal no tiene la facultad constitucional ni diplomática para modificar o reclamar unilateralmente límites territoriales, debido a que dicha atribución le corresponde a las autoridades federales de ambos países en conjunto con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Pero, ¿cuáles son las 9 islas que reclama Texas?

¿Cuáles son y dónde se ubican las 9 islas en el río Bravo que Texas reclama?

De acuerdo con el mapa oficial de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO), las 9 islas que se ubican en el río Bravo, en los límites con México, y las cuales reclama como propiedad, son: Nixon Island (87 mil 816 m²), La Bota Island (11 mil 735 m²), Tex Mex Island 2 (6 mil 070 m²), McKendricks Island (74 mil 462 m²) y Lost Boot Island (2 mil 023 m²).

También se incluye a Clark Island (14 mil 568 m²), Zachary Island (50 mil 585 m²), Miller Island (2 mil 23 m²) y Miller Island 2 (18 mil 210.87 m²).

Foto: GLO

Esta no es la primera vez que ocurre una polémica por las islas, debido a que en 2023, Texas aplicó una medida similar para la Isla Frontón, ubicada en el condado de Starr, donde ocupó el terreno bajo el argumento de seguridad nacional.

EPP