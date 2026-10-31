Deportes

'Canelo' Álvarez Invitó a Julián Quiñones a su Pelea contra Christian Mbilli

El pugilista mexicano confirmó la presencia del seleccionado Tricolor y dijo que es probable que CR7 también asista

“Canelo” Álvarez pasó sin problemas el trámite del pesaje para su combate de box en Riad, Arabia Saudita.“Canelo” Álvarez pasó sin problemas el trámite del pesaje para su combate de box en Riad, Arabia Saudita. Foto: Reuters
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