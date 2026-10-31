'Canelo' Álvarez Invitó a Julián Quiñones a su Pelea contra Christian Mbilli

La pelea entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli de este sábado 31 de octubre tendrá varios invitados especiales, entre ellos el futbolista Julián Quiñones. También es probable que acuda Cristiano Ronaldo, pero aún no ha sido confirmado.

El multicampeón mexicano se enfrenta al pugilista francés con el objetivo de recuperar el cinturón CMB de peso supermediano. Y tiene la confianza en alto, según sus declaraciones en la rueda de prensa previa al combate.

Pero enfrente tendrá a Christian Mbilli, quien dijo que estaba "listo para sorprender al mundo". Y añadió: "Tengo un enorme respeto por Canelo y por toda su carrera, pero el sábado será otra historia y pelearé por la victoria".

Antiguo rey de la categoría, Canelo fue destronado por el estadounidense Terence Crawford en septiembre de 2025 en Arabia Saudita. Por primera vez desde 2022, Canelo Álvarez (63 victorias, 39 por KO, 3 derrotas y 2 empates) afrontará una pelea en calidad de retador.

"Hoy soy el aspirante, pero en mi mente sigo siendo el campeón, desde que era muy pequeño", aseguró Saúl Hernández.

Justo es señalar que en 532 asaltos disputados desde sus inicios profesionales hace más de 20 años, Canelo nunca ha sido enviado a la lona, ni siquiera contra los más grandes pegadores, entre ellos Gennadiy Golovkin, Terence Crawford y Floyd Mayweather Jr.

Luego de superar la báscula para el combate ante Mbilli, “El Canelo” respondió diversas preguntas. Y cuando le preguntaron si Cristiano Ronaldo asistiría a la función de box dejó entrever que era posible: “Vamos a ver si sí. Es sorpresa”.

En cambió, dejó claro que entre sus invitados sí estará el futbolista mexicano Julián Quiñones, quien vive allá porque juega en el club Al-Qadsiah de la Saudi Pro League. “Quiñones sí viene”, aseguró el pugilista mexicano ante las cámaras.

Como todos saben, tanto Cristiano Ronaldo como Quiñones son dos de las muchas figuras que han emigrado a la Liga de futbol de Arabia Saudita. Por ello es que la prensa se pregunta si es que se darán tiempo de asistir a la tan promocionada cartelera de box que encabeza Saúl “Canelo” Álvarez.

No es un secreto que a CR7 le gusta el box. Ya antes acudió a otras funciones en Riad. En el 2023 estuvo en ring side para presenciar la pelea entre Anthony Joshua y Otto Wallin. Y en el 2024 fue invitado de honor en la pelea Tyson Fury vs Oleksandr Usyk.

Con información de N+