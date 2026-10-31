Seguridad

FGE Lamenta Muerte de Policía que Participó en Operativo en Orizaba, Veracruz

El elemento Juan Francisco Rueda Barrientos se desempeñaba como ministerial adscrito a la Fiscalía especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas

FGE Lamenta Muerte de Policía de investigación que participó en cateo en OrizabaLamentan muerte de Policía de investigación que participó en cateo en Orizaba. Foto: Sindicato Nacional de Policías

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fallece el policía ministerial Juan Francisco Rueda Barrientos, conocido por su empatía y compromiso con las familias de desaparecidos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+