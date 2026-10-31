FGE Lamenta Muerte de Policía que Participó en Operativo en Orizaba, Veracruz

La fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), publicó una esquela con lo que lamenta y confirma la muerte del policía ministerial que junto con otro compañero resultó herido en el cateo realizado en el Espinal en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

El elemento identificado como Juan Francisco Rueda Barrientos se desempeñaba como ministerial adscrito a la Fiscalía especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas.

También, el colectivo de familias desaparecidas Orizaba-Córdoba publicó un comunicado en el que lamentaba la muerte del policía de investigación.

'Más que una autoridad fue un aliado genuino en la búsqueda de nuestros seres queridos desaparecidos. A pesar de su posición institucional, siempre demostró solidaridad, cercanía y empatía con las familias del colectivo. Caminó con nosotras y nosotros, acompañó procesos, escuchó con humanidad y contribuyó de manera concreta a la localización de personas. Su compromiso y sensibilidad marcaron una diferencia real en una labor tan dolorosa y compleja'

Añadieron que su muerte no puede quedar impune ni debe ser tratada como un hecho más, por lo que exigen a las autoridades una investigación exhaustiva.