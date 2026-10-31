Desfile del Día de Muertos Recorre las Calles de Torreón, Coahuila
El contingente partió desde la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Matamoros, hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor
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El contingente partió desde la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Matamoros, hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor
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Torreón fue escenario del tradicional Desfile del Día de Muertos, una actividad que formó parte de la programación del Festival del Mitote Lagunero 2026 y que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas de la localidad.
La tarde de este viernes, el contingente partió desde la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Matamoros hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor, donde concluyó el recorrido.
En el desfile participaron alrededor de mil personas caracterizadas como catrinas y catrines, integrantes de diferentes universidades y escuelas de la región, quienes lucieron maquillajes y vestuarios alusivos a esta celebración mexicana.
Durante el evento, se repartió entre los asistentes el tradicional pan de muerto acompañado de chocolate, como parte de las actividades para promover las costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.
Al finalizar el recorrido, se llevó a cabo un concurso de catrinas, en el que se entregaron premios de cinco mil pesos en cada una de las categorías: mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor comparsa y mejor carro alegórico.
Asimismo, en la explanada de la Plaza Mayor se instaló un altar de muertos en memoria de la actriz de cine y televisión Carmen Salinas. Entre los elementos que destacaron en la ofrenda se encontraban platillos típicos de la Comarca Lagunera.
Como parte de las actividades, este sábado se llevará a cabo un Desfile de Catrinas que recorrerá la avenida Morelos, en Torreón, con la participación estimada de alrededor de 300 personas, quienes formarán parte de esta actividad alusiva a las celebraciones del Día de Muertos.
El recorrido comenzará en el cruce de la avenida Morelos y la calle Cepeda, alrededor de las 18:30 horas. Además del desfile, se tiene prevista una programación de actividades artísticas y culturales que incluirá música, artes gráficas, teatro y fotografía, así como otras expresiones relacionadas con esta tradición mexicana.