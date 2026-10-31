Desfile del Día de Muertos Recorre las Calles de Torreón, Coahuila

Torreón fue escenario del tradicional Desfile del Día de Muertos, una actividad que formó parte de la programación del Festival del Mitote Lagunero 2026 y que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas de la localidad.

La tarde de este viernes, el contingente partió desde la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Matamoros hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor, donde concluyó el recorrido.

En el desfile participaron alrededor de mil personas caracterizadas como catrinas y catrines, integrantes de diferentes universidades y escuelas de la región, quienes lucieron maquillajes y vestuarios alusivos a esta celebración mexicana.

Durante el evento, se repartió entre los asistentes el tradicional pan de muerto acompañado de chocolate, como parte de las actividades para promover las costumbres y tradiciones relacionadas con el Día de Muertos.

Al finalizar el recorrido, se llevó a cabo un concurso de catrinas, en el que se entregaron premios de cinco mil pesos en cada una de las categorías: mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor comparsa y mejor carro alegórico.

Asimismo, en la explanada de la Plaza Mayor se instaló un altar de muertos en memoria de la actriz de cine y televisión Carmen Salinas. Entre los elementos que destacaron en la ofrenda se encontraban platillos típicos de la Comarca Lagunera.

Como parte de las actividades, este sábado se llevará a cabo un Desfile de Catrinas que recorrerá la avenida Morelos, en Torreón, con la participación estimada de alrededor de 300 personas, quienes formarán parte de esta actividad alusiva a las celebraciones del Día de Muertos.

El recorrido comenzará en el cruce de la avenida Morelos y la calle Cepeda, alrededor de las 18:30 horas. Además del desfile, se tiene prevista una programación de actividades artísticas y culturales que incluirá música, artes gráficas, teatro y fotografía, así como otras expresiones relacionadas con esta tradición mexicana.