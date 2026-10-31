Sociedad

Desfile del Día de Muertos Recorre las Calles de Torreón, Coahuila

El contingente partió desde la Alameda Zaragoza y recorrió la avenida Matamoros, hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor

Desfile del Día de Muertos Recorre las Calles de Torreón, CoahuilaEn el desfile participaron alrededor de mil personas caracterizadas como catrinas y catrines. Foto: N+

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