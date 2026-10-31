Sociedad

Inauguran Altar de Muertos en Barrio Santa Anita en Saltillo, Coahuila

Esta celebración cumple nueve años y ya es un referente de la temporada para quienes viven en esta zona de la ciudad

Inauguran Altar de Muertos en Barrio Santa Anita en Saltillo, CoahuilaMás de 170 escalones fueron decorados con elementos alusivos al Día de Muertos en el altar ubicado sobre la calzada Antonio Narro. Foto: N+

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