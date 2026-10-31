Con la presencia del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y autoridades municipales, se llevó a cabo la inauguración del tradicional altar de muertos del barrio Santa Anita, ubicado sobre la calzada Antonio Narro.

Esta celebración cumple nueve años de realizarse y se ha convertido en una de las actividades representativas de la temporada en este sector de la ciudad. Para esta edición, más de 170 escalones fueron decorados con elementos alusivos al Día de Muertos.

El altar y la decoración tienen como objetivo preservar las tradiciones mexicanas y reunir a familias y visitantes en torno a una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana, que cada año convoca a habitantes y turistas en este sector de Saltillo.

Por otra parte, los panteones de Saltillo se preparan para recibir a cientos de familias durante las celebraciones del Día de Muertos, por lo que se realizan trabajos y preparativos para atender a los visitantes que acudirán este fin de semana.

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La afluencia de personas aumentará con la llegada de quienes visitan las tumbas de sus familiares, llevan flores y realizan labores de limpieza. Esta movilización también implica reforzar la atención y las condiciones de seguridad en los distintos espacios.

Ante la cercanía de las celebraciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades y tomar precauciones durante sus recorridos. Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar pisar las tumbas, a fin de prevenir caídas y otros accidentes.