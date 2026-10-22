Sociedad

Anuncian Tradicional Desfile de Catrinas 2026 en Torreón, Coahuila

También se contará con música, teatro, artes gráficas, fotografía y otras actividades relacionadas con el Día de Muertos

Anuncian Tradicional Desfile de Catrinas 2026 en Torreón, CoahuilaPreparan tradicional Desfile de Catrinas que recorrerá la avenida Morelos. Foto: N+

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