Anuncian Tradicional Desfile de Catrinas 2026 en Torreón, Coahuila

El tradicional Desfile de Catrinas se realizará el sábado 31 de octubre sobre la avenida Morelos, en Torreón, Coahuila, como parte de las actividades culturales relacionadas con la celebración del Día de Muertos.

Para esta edición se espera la participación de alrededor de 300 catrinas, cuyos participantes podrán inscribirse en dos categorías: menores de 12 años y mayores de 13 años. El recorrido busca reunir a personas interesadas en preservar las tradiciones mexicanas a través de la caracterización y los atuendos alusivos a esta festividad.

La bolsa acumulada de premios será de 15 mil pesos, que se distribuirán entre los ganadores de las categorías participantes. Con ello, los organizadores buscan incentivar la creatividad y la participación de la comunidad en esta celebración.

Se informó que el Desfile de Catrina partirá desde la avenida Morelos y calle Cepeda e iniciará a las 18:30 horas e invitó a todas las personas interesadas en participar, en acudir al lugar con anticipación.

Además del desfile, se contempla una programación con actividades artísticas y culturales, entre ellas música, artes gráficas, teatro y fotografía, así como otras expresiones relacionadas con el Día de Muertos.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y conocer los detalles de la convocatoria mediante las redes sociales de Moorelear A. C., organización que promueve actividades culturales en Torreón.