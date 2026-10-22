La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga una presunta agresión contra un paciente de 46 años que se encontraba hospitalizado en el área de cirugía de la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo, Coahuila.

Los hechos fueron reportados la noche del martes 20 de octubre por personal de Trabajo Social del hospital, luego de que presuntamente el paciente, identificado como Pedro 'N', fuera agredido por su esposa mientras permanecía internado.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer presuntamente golpeó al hombre, lo sujetó del cuello e intentó asfixiarlo. Además, habría retirado el catéter que tenía colocado como parte de su recuperación.

Tras recibir el reporte, elementos de la Unidad de Integración Familiar (UID) acudieron al hospital para tomar conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, la mujer señalada como presunta responsable ya se había retirado del lugar.