Seguridad

Investigan Presunta Agresión Contra Paciente en IMSS en Saltillo, Coahuila

Elementos de la Unidad de Integración Familiar acudieron al hospital pero la presunta responsable ya se había retirado del lugar

Investigan Presunta Agresión Contra Paciente en IMSS en Saltillo, CoahuilaLa Fiscalía investiga una presunta agresión contra un paciente en la Clínica 2 del IMSS. Foto: N+

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