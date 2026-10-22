Movilidad

Trabajadores del IMSS Rechazan Aumento del 8% con Marcha en Torreón, Coahuila

El contingente partió desde la Plaza Mayor hasta llegar al Puente Plateado

Trabajadores del IMSS Rechazan Aumento del 8% con Marcha en Torreón, CoahuilaEl personal del IMSS exigió un incremento del 10% a su salario. Foto: N+

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