Trabajadores del IMSS Rechazan Aumento del 8% con Marcha en Torreón, Coahuila

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una movilización en Torreón, Coahuila, para manifestar su inconformidad con el incremento salarial y las prestaciones anunciadas, además de reiterar sus exigencias laborales y sindicales.

La tarde de este miércoles, la segunda Marcha Nacional de trabajadores del IMSS partió de la Plaza Mayor de Torreón y avanzó por la calle Ramón Corona, para continuar por los bulevares Independencia y Múzquiz, hasta llegar al Puente Plateado.

De acuerdo con Daniela García, médico cirujano de la Clínica 18, el personal del sector salud está en desacuerdo con el aumento del 8% al salario y las prestaciones, al considerar que no corresponde a sus demandas laborales.

La médica señaló que los trabajadores mantienen su exigencia de obtener un incremento del 10%, por lo que insistieron en la necesidad de revisar las condiciones salariales del personal del instituto. Entre las principales demandas de los manifestantes también se encuentra la destitución del líder sindical, Rafael Olivos.

Esta movilización se suma a una serie de manifestaciones que se han registrado durante las últimas semanas en la Comarca Lagunera. La anterior se llevó a cabo el 13 de octubre, cuando los contingentes partieron de las clínicas 71 y 16 del IMSS.

Los trabajadores recorrieron el bulevar Revolución, continuaron por la calzada Colón y la avenida Allende, hasta llegar a la Plaza Mayor de Torreón. En la protesta participaron empleados de las clínicas 53, 46, 51 y 11, así como de otras unidades médicas de la región.

Los trabajadores han señalado que estas movilizaciones no afectan la atención médica que se brinda a los derechohabientes, ya que sus protestas buscan visibilizar sus demandas laborales y sindicales sin interrumpir los servicios de salud.