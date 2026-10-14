Movilidad

Trabajadores del IMSS Marchan para Exigir Mejoras Laborales en Torreón, Coahuila

La movilización partió de las clínicas 71 y 16 y recorrió el bulevar Revolución, hasta llegar a la Plaza Mayor

Trabajadores del IMSS Marchan para Exigir Mejoras Laborales en Torreón, CoahuilaLos manifestantes pidieron un aumento salarial del 10%. Foto: N+

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