Trabajadores del IMSS Marchan para Exigir Mejoras Laborales en Torreón, Coahuila

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una manifestación en Torreón, Coahuila, para exigir mejoras salariales, mayor disponibilidad de medicamentos e insumos médicos, así como cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones.

La movilización partió de las clínicas 71 y 16 del IMSS, recorrió el bulevar Revolución y continuó por la calzada Colón y la avenida Allende, hasta llegar a la Plaza Mayor, donde los participantes reiteraron sus demandas laborales.

La convocatoria estuvo dirigida al personal de hospitales, clínicas, guarderías y oficinas administrativas del instituto, con el objetivo de sumar a trabajadores de distintas áreas a las exigencias planteadas durante las protestas.

Entre las principales peticiones se encuentra un aumento salarial del 10%, el suministro oportuno de medicamentos e insumos médicos para garantizar la atención de los derechohabientes y la recuperación del sistema de jubilaciones y pensiones. Además, los manifestantes solicitaron la salida del dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Esta manifestación se suma a la que se realizó este martes en Lerdo, Durango. El contingente partió en desde el Parque Victoria y recorrió el bulevar Miguel Alemán hasta llegar a la casa sindical, donde los trabajadores colocaron pancartas para exigir un aumento salarial.

Se informó que durante la protesta participaron personal de las clínicas 53,46, 51 y 11, entre otras unidades médicas de la región. Los manifestantes señalaron que las movilizaciones no afecta la atención médica que se brinda a los derechohabientes.