Este sábado se esperan afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México debido a la realización de eventos masivos y un desfile navideño. Las complicaciones para circular comenzarán desde las 14:00 horas en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez y continuarán durante la tarde y noche cerca de la Arena CDMX y el Auditorio Nacional.

También habrá afectaciones sobre Paseo de la Reforma por el recorrido del desfile. Si tienes previsto transitar por estas zonas, toma precauciones y considera las siguientes alternativas viales.

La primera afectación se prevé en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado sobre Viaducto Río de la Piedad, en la colonia Granjas México, donde habrá un evento a partir de las 14:00 horas. Puedes utilizar Eje 3 Oriente, avenida Francisco del Paso y Troncoso, Calzada Ignacio Zaragoza, avenida Presidente Plutarco Elías Calles, avenida Té, Eje 4 Norte y Canal de Río Churubusco.

Por otra parte, a las 15:00 horas se realizará un desfile navideño del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, por Paseo de la Reforma. Las alternativas son Circuito Interior, Eje 1 Norte, avenida Chapultepec, avenida Arcos de Belén, Doctor Río de la Loza y Eje Central Lázaro Cárdenas.

A las 19:30 horas se esperan afectaciones cerca de la Arena CDMX, ubicada en avenida de las Granjas 800, alcaldía Azcapotzalco. Para evitar la zona, utiliza Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier.

Por último a las 20:00 horas habrá otro evento en las inmediaciones del Auditorio Nacional, con posible carga vehicular sobre Paseo de la Reforma. Como alternativas puedes circular por avenida Horacio, Anillo Periférico, Calzada Chivatito y Arquímedes.