Este viernes 27 de noviembre 2026, líderes del magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se levantaron de la mesa de diálogo que tenían programada con la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde según las autoridades se abordaría la contratación de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) y las recategorizaciones del nivel de formadores de docentes, entre otros.

La Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, acusó una falta de "respeto" por parte del secretario de Educación, Mario Delgado, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al no haber estado presentes en dicha reunión.

Ante esto, indicaron que siguen en su paro nacional de 48, pero que al no tener respuesta, emplazan al paro de 72 horas, además, exigieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de esto, la SEP emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso de diálogo con el magisterio oaxaqueño y dio una serie de acciones que han realizado a favor de los maestros de la CNTE.

"En cumplimiento de los compromisos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han autorizado plazas, basificaciones, regularización de horas y recategorizaciones para maestras y maestros de Oaxaca", indicó la SEP.

Y sobre la reunión de este día, la SEP señaló que este 27 de noviembre tenían programada la reunión de seguimiento, donde participarían servidores públicos de Educación, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y representantes de la Sección 22.

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Sin embargo, aseguraron que para el encuentro de hoy solo "estaba previsto como una reunión de seguimiento, con solo la participación de los equipos técnicos responsables de atender los temas previamente establecidos".

Finalmente la SEP afirmó que el Gobierno Federal está cumpliendo los compromisos asumidos con el magisterio de Oaxaca. Este años se han autorizado 11 mil 280 movimientos, que comprenden mil 392 plazas docentes y de PAAE; la regularización de 9 mil 378 horas para secundaria y educación física; 298 recategorizaciones de funciones docentes a funciones directivas, y 212 de PAAE a funciones docentes.

¿Habrá bloqueos de la CNTE en CDMX?

De acuerdo con Yenny Aracely Pérez Martínez, vocera de la Sección 22 de la CNTE de Oaxaca, dijo en la reunión de hoy, que no tenía caso seguir, ante la ausencia de las autoridades "que deben dar la cara al magisterio de Oaxaca", por lo que enseguida se levantaron de la mesa.

"Por lo tanto nos permitimos seguir en este derecho de paro nacional de 48 horas, y hasta que no esté el secretario de Educación y el Gobernador, no tendría caso la mesa", afirmó.

Señaló que había "una falta total de respeto", por lo que advirtió que siguen en su plan de accción, de emplazar al paro de 72 horas.

"Hoy no es culpa qu miles de niños se queden sin clases en nuestro estado", dijo. Sin que hasta el momento haya confirmado si los bloqueos regresarán a la Ciudad de México como los que se realizaron este 2026, principalmente entre mayo y agosto, cuando la CNTE realizó marchas, plantones y bloqueos en varios puntos y vialidades de la CDMX, como Paseo de la Reforma, Constituyentes y Avenida Chapultepec, entre otros.

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