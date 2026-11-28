La búsqueda de si hoy hay clases en varias partes de México creció debido a la llegada del último viernes de fin de mes, pero también porque ya empezó a hacer frío y la temperatura parece seguir a la baja en noviembre y diciembre 2026, por esa razón acá te decimos a los cuántos grados se cancelan las actividades en las escuelas de la SEP, tanto para preescolar, primaria y secundaria.

El descenso de la temperatura se debe a la primera tormenta invernal 2026 en México, la cual no solo provoca que haga mucho frío, si no que también ya dejó las primeras nevadas de la temporada y la probabilidad de que haya caída de nieve en CDMX y en Guadalajara.

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¿La SEP suspende clases en noviembre y diciembre 2026 porque hace frío?

De momento la Secretaría de Educación Pública no ha dado ninguna indicación con respecto a una suspensión de clases, pero debido a que la temperatura varía según la zona, cada entidad del país define sus propios criterios para ver en qué momento se cancelan las actividades escolares.

De momento sí hay clases el lunes 30 de noviembre y en diciembre 2026, pero los padres de familia deben estar muy pendientes de todo lo que informe la SEP de cada estado o la escuela en la que estudian sus hijos, pues durante las próximas puede llegar un anuncio o comunicado, en caso de que el termómetro continúe a la baja.

¿A los cuántos grados se cancelan las clases en México?

Como tal no hay un comunicado o indicación oficial donde la SEP estipule a partir de qué temperatura se suspenden las clases. Como ya te informamos, cada estado se encarga de decidir cuando anunciar la suspensión de actividades escolares.

Por ejemplo, el titular de la Secretaría de Educación Tamaulipas (SET), Miguel Ángel Valdez García, informó que arriba de los cinco grados se van a mantener las cases de manera regular, pero se evitan todas las actividades al aire libre. El cierre de escuelas se aplicará únicamente cuando el termómetro baje de los cero grados centígrados.

Si la temperatura en Tamaulipas marca los cero grados exactos, las escuelas de educación básica abrirán con normalidad y los maestros deben presentarse a trabajar. Quedará a disposición de los padres de familia tomar la decisión de mandar a sus hijos a las aulas.

Anteriormente, en Coahuila los alumnos pudieron tomar la decisión de no acudir a clases y tener falta justificada, siempre y cuando media antes de la hora de entrada la temperatura fuera la siguiente en cada nivel de educación básica:

A partir de cero grados centígrados (0°), deberán justificar las faltas o retardos alumnos de Educación Inicial, Preescolar y Especial.

Para primaria cuando la temperatura sea un grado bajo cero (-1°).

En secundaria dos grados bajo cero (-2°).

Preparatoria a partir de -3° .

Universidad a partir de -4°.

AO