La probabilidad de que haya caída de nieve en la Ciudad de México es latente, por esa razón te decimos a qué hora podría nevar en la CDMX este viernes 27 y sábado 28 de noviembre 2026 y dónde nevará en México este fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Desde hacer varios días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Conagua alertó de la posible nevada en CDMX, por eso en una nota ya te dijimos qué días va a caer nieve y las zonas con probabilidad de cubrirse de blanco en la capital del país.

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¿A qué hora va a nevar en la CDMX?

El pronóstico del clima indica que la caída de nieve en CDMX podría ocurrir entre la noche del viernes 27 y la madrugada y mañana del sábado 28 de noviembre. La posible nevada vendría acompañada de lluvias muy fuertes o la presencia de aguanieve.

Conagua no dio a conocer un horario específico, pero puede nevar en CDMX en el lapso de las 08:00 de la noche del viernes y las 11:00 de la mañana del sábado.

Probabilidad de nieve en CDMX 2026

La posibilidad de que se registre nieve o aguanieve se concentra en las partes altas del sur y poniente de la Ciudad de México, sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) aclaró que no se pronostica una nevada en la zona urbana de la capital.

La probabilidad de que haya caída de nieve en la CDMX es del 80 por ciento, según el pronóstico de Conagua durante las fechas previstas de noviembre 2026.

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Aunque no es un hecho que nevará, sí ocurre será en las zonas de mayor altura, como la Sierra de las Cruces, en las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Álvaro Obregón. De igual forma, es posible que haya nieve en el Ajusco y en regiones del Valle de México, como el Nevado de Toluca, el Parque Nacional Izta-Popo o La Marquesa.

¿Dónde nevará este fin de semana en México?

Al igual que en la CDMX, las posibles nevadas pueden afectar hasta a 11 estados de México durante este 27 y 28 de noviembre 2026. Las entidades que podrían presentar la caída de nieve son: zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; zonas por arriba de los 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Veracruz.

AO