La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial por cambios en las condiciones meteorológicas este fin de semana en la capital del país.

Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México con acumulados superiores a 70 milímetros y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

¿Qué es la Alerta Púrpura y cuándo se activa?

En la capital del país, cuando se registra lluvia mayor a los 70 milímetros,, se activa la Alerta Púrpura, la máxima del semáforo de alertamiento por condiciones climáticas adversas.

Una lluvia de tal intensidad puede provocar inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como crecidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

¿Puede nevar en CDMX?

Mientras que en las partes altas del sur y poniente de la ciudad puede presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

No obstante, no se pronostica la caída de nieve en la zona urbana de la capital.

El termómetro, en tanto, registrará temperaturas máximas de entre 8 y 13 grados Celsius y mínimas de -2 a 6 grados Celsius.

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