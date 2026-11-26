Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de un joven de 27 años, quien fue retenido en un domicilio de la colonia Solidaridad, al norponiente de Hermosillo.



Los detenidos fueron identificados como Jesús Antonio 'N', de 27 años, y Óscar Gerardo 'N', de 50, quienes presuntamente mantuvieron contra su voluntad a la víctima en una vivienda ubicada en las calles Monte del Ajusco y Campillo.



Tras ser liberada la persona afectada, elementos de la Policía Preventiva Municipal localizaron y arrestaron a los dos señalados alrededor de las 09:35 horas del miércoles, en el cruce de las calles Bácum y Sahuaro, en la colonia Misión.



Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad ministerial, que se encargará de investigar los hechos y determinar su situación legal por la acusación de privación ilegal de la libertad.