Diez árboles del Parque Ignacio Zaragoza, conocido como Parque de la Obrera, serán retirados en Ensenada debido a que presentan daños estructurales y representan un riesgo para las personas que visitan el espacio público.

La directora de Servicios Públicos Municipales, Carolina Rivas García, informó que la autorización se emitió después de una inspección realizada por personal de la Subdirección de Ecología y del Departamento de Parques y Jardines, en respuesta a reportes ciudadanos sobre las condiciones de los ejemplares.

De acuerdo con el dictamen, los árboles corresponden a la especie fresno (Fraxinus americana) y se encuentran muertos debido a una plaga de termitas en la madera. La descomposición también afectó el sistema de raíces, lo que provocó la pérdida de estabilidad y aumentó el riesgo de caída ante condiciones climatológicas adversas.

Los ejemplares tienen alturas de entre cinco y diez metros, con diámetros de tronco aproximados de 30 a 45 centímetros. Durante la revisión se identificaron señales de deterioro avanzado, como ausencia de follaje, ramas secas y quebradizas, corteza desprendida, hongos, grietas profundas en los troncos y acumulación de aserrín asociada con la actividad de insectos que se alimentan de madera.

La remoción fue autorizada por la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, con fundamento en el Reglamento de Parques y Jardines y el Reglamento para el Control de la Calidad Ambiental del Municipio de Ensenada.

Según la funcionaria, la intervención busca reducir los riesgos para quienes acuden al parque, además de establecer medidas de sanidad ambiental y manejo de los residuos forestales.

APG