Este fin de semana inicia la Macronavidad 2026 que trae toda la magia del Polo Norte hasta el estado de Nuevo León. En el Centro de la ciudad de Monterrey habrá diversas actividades gratuitas para que las familias disfruten lo que resta del año.

El ‘Polo Norteño’ estará abierto para todo el público en la Explanada de los Héroes, en la Macro Plaza de Monterrey, a partir del domingo 29 de noviembre y hasta el 15 de enero de 2027. El acceso es gratuito.

Adultos, jovenes y niños podrán divertirse con las actividades que habrá en la Macronavidad 2026: pista de hielo, rueda de la fortuna y carrusel. Además, estará instalado un corredor gastronómico que ofrece diversos productos, así como decoraciones navideñas iluminadas para que te tomes fotos.

Los horarios para asistir son de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, de viernes a domingo de 16:00 a 22:00 horas. El 24 y 31 de diciembre, el ‘Polo Norteño’ también abrirá su acceso, pero únicamente de 10:00 a 14:00 horas.

Recuerda que este domingo 29 de noviembre también se llevará a cabo el Encendido del Pino 2026 en la explanada del Museo de Historia Mexicana a las 20:00 horas. Previamente, a las 18:30 horas podrás ver la pastorela de “El ermitaño.com”, de Miguel Sabido.

SHH