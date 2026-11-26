Un ave rapaz fue rescatada por elementos de la Policía Ecológica en el exejido Ruiz Cortines, en Ensenada, luego de un reporte ciudadano sobre la presencia del ejemplar en una zona habitacional.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), alrededor de las 09:46 horas del miércoles 25 de noviembre, agentes atendieron un reporte del C5 sobre un ave, aparentemente un águila, en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la calle J.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con un ciudadano, quien señaló que momentos antes había observado al ejemplar debajo de unos árboles, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

Los elementos realizaron el rescate procurando salvaguardar la integridad del ave y posteriormente la trasladaron al refugio Contacto Salvaje, ubicado en la calle Miramar, en la Zona Centro, donde quedó bajo resguardo para recibir una valoración médica.

La DSPM exhortó a la ciudadanía a evitar manipular, capturar o alimentar a ejemplares de fauna silvestre que se encuentren en zonas habitacionales o en condiciones de vulnerabilidad, y reportar estos casos a la línea de emergencias 911.

Información Diego Robles

APG